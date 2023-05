La disperazione di Osimhen dopo Napoli-Salernitana

Cronaca 30 Aprile 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il centravanti nigeriano, deluso per non essere riuscito a regalare la gioia tanto attesa ai tifosi azzurri e scoppiato in lacrime





Cronaca30 Aprile 2023Corriere dello SportIl centravanti nigeriano, deluso per non essere riuscito a regalare la gioia tanto attesa ai tifosi azzurri e scoppiato in lacrime







La disperazione di Osi

Un'espressione di incredulità dopo il match quella del centravanti nigeriano, deluso per non essere riuscito a regalare la gioia tanto attesa ai tifosi azzurri e scoppiato in lacrime. I primi a consolarlo sono stati i calciatori della Salernitana, poi sono arrivati i suoi compagni di squadra che sono poi andati sotto le curve per ricevere l'applauso del pubblico, mentre Osimhen ha continuato a disperarsi piegandosi più volte in mezzo al campo in preda alla tristezza.



Festa solo rimandata per il Napoli, al quale non è bastato il pari contro la Salernitana al 'Maradona' per conquistare aritmeticamente lo scudetto con sei giornate di anticipo. Un altro match-point arriverà già nella sfida sul campo dell'Udinese nel turno infrasettimanale ma questo non è bastato a consolare Osimhen.La disperazione di OsiUn'espressione di incredulità dopo il match quella del centravanti nigeriano, deluso per non essere riuscito a regalare la gioia tanto attesa ai tifosi azzurri e scoppiato in lacrime. I primi a consolarlo sono stati i calciatori della Salernitana, poi sono arrivati i suoi compagni di squadra che sono poi andati sotto le curve per ricevere l'applauso del pubblico, mentre Osimhen ha continuato a disperarsi piegandosi più volte in mezzo al campo in preda alla tristezza.