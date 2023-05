Ochoa: "Mi dispiace per il Napoli"

Fonte: Gianluca Di Marzio



Miracoli e parate per Ochoa. Se la Salernitana ha pareggiato contro il Napoli rimandando la festa scudetto è anche grazie al portiere che ha respinto la gran parte dei tiri degli azzurri. Ai microfoni di Dazn nel post partita ha detto: "Mi dispiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione. Ma sono contento per i tifosi della Salernitana".Un punto fondamentale per la Salernitana: "Non so se questa è la mia miglior partita da quando sono qui, ma abbiamo fatto tutti una grande partita. Dia ha fatto un golazo e ce lo meritavamo il pareggio".Ochoa poi conclude: "Per noi è stato un anno difficile, quando sono arrivato a dicembre non eravamo nel miglior momento. Ora siamo migliorati molto. Io devo fare quello che ho fatto fino a ora per fare il massimo per la squadra".