Meret: "Testa già al match di Udine"

Interviste 30 Aprile 2023 Fonte: SSC Napoli



"Certo c'è rammarico perché volevamo festeggiarlo in casa, con l'atmosfera stupenda creata dai nostri tifosi"





Interviste30 Aprile 2023SSC Napoli"Certo c'è rammarico perché volevamo festeggiarlo in casa, con l'atmosfera stupenda creata dai nostri tifosi" "Manca un piccolo passo per vincere e lo andremo a conquistare più avanti". Alex Meret guarda al futuro immediato dopo il pareggio con la Salernitana.



"C'è sicuramente il rammarico perchè volevamo festeggiarlo a casa nostra, con un'aria stupenda creata dai nostri tifosi. Però l'atteggiamento è stato giusto, meritavamo di vincere, ma adesso pensiamo già al match di Udine. Lì c'è la mia famiglia che mi verrà a guardare e sarà una bella emozione"



"Abbiamo un grande spirito di squadra, siamo tutti a disposizione del compagno e con questa mentalità stiamo facendo un grande campionato. Adesso daremo tutto per lo sprint finale"



"Vogliamo regalare questa gioia al popolo azzurro che lo aspetta da tanto e lo merita con tutto il cuore"



"Manca un piccolo passo per vincere e lo andremo a conquistare più avanti". Alex Meret guarda al futuro immediato dopo il pareggio con la Salernitana."C'è sicuramente il rammarico perchè volevamo festeggiarlo a casa nostra, con un'aria stupenda creata dai nostri tifosi. Però l'atteggiamento è stato giusto, meritavamo di vincere, ma adesso pensiamo già al match di Udine. Lì c'è la mia famiglia che mi verrà a guardare e sarà una bella emozione""Abbiamo un grande spirito di squadra, siamo tutti a disposizione del compagno e con questa mentalità stiamo facendo un grande campionato. Adesso daremo tutto per lo sprint finale""Vogliamo regalare questa gioia al popolo azzurro che lo aspetta da tanto e lo merita con tutto il cuore"