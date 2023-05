De Sanctis: "Un punto vitale contro i più forti di tutti"

Interviste 30 Aprile 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Siamo arrivati qui dopo una settimana non facile per la Salernitana, senza fare polemica per l'assenza dei nostri tifosi"





Interviste30 Aprile 2023Gazzetta dello Sport"Siamo arrivati qui dopo una settimana non facile per la Salernitana, senza fare polemica per l'assenza dei nostri tifosi" Una partita particolare per Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana. "La mia storia di bambino tifoso del Napoli la conoscono tutti e sono molto attaccato ai colori azzurri. Siamo arrivati qui dopo una settimana non facile per la Salernitana, senza fare polemica per l'assenza dei nostri tifosi. Ci prendiamo un punto vitale contro la squadra più forte di tutti, che vincerà lo scudetto. Faccio i complimenti ai loro tifosi, a Spalletti, al presidente e a Meret, che come portiere mi assomiglia. Ora cercheremo di conquistare la salvezza il prima possibile". De Sanctis parla anche dell'autore del pareggio. "Il fatto che Dia sia alla Salernitana testimonia il grande lavoro della nostra società, del presidente e anche della visione offuscata che si ha sul talento di questo giocatore. Faremo di tutto per farlo restare con noi. Rappresenta un valore assoluto ed è un professionista eccezionale. Sono orgoglioso di averlo portato qui".



Una partita particolare per Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana. "La mia storia di bambino tifoso del Napoli la conoscono tutti e sono molto attaccato ai colori azzurri. Siamo arrivati qui dopo una settimana non facile per la Salernitana, senza fare polemica per l'assenza dei nostri tifosi. Ci prendiamo un punto vitale contro la squadra più forte di tutti, che vincerà lo scudetto. Faccio i complimenti ai loro tifosi, a Spalletti, al presidente e a Meret, che come portiere mi assomiglia. Ora cercheremo di conquistare la salvezza il prima possibile". De Sanctis parla anche dell'autore del pareggio. "Il fatto che Dia sia alla Salernitana testimonia il grande lavoro della nostra società, del presidente e anche della visione offuscata che si ha sul talento di questo giocatore. Faremo di tutto per farlo restare con noi. Rappresenta un valore assoluto ed è un professionista eccezionale. Sono orgoglioso di averlo portato qui".