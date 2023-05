Napoli-Salernitana: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio del Maradona





Cronaca30 Aprile 2023CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio del Maradona

Meret 6,5 - Si gode la festa da posizione privilegiata, al 27' il cross è insidioso e smanaccia così così. Poi è Osimhen a chiamarlo in causa, deviando una punizione. Pronto sul sinistro di Kastanos, Dia trova il gol della domenica: vista la presenza di Paolo Sorrentino in tribuna, è stata la mano, pardon il piede, di Dia.



Di Lorenzo 6 - Gira di testa sul primo palo, non è preciso. Poi serve Lozano a fine primo tempo, un pallone interessante.



Rrahmani 6 - Non ha alcun problema nei primi trenta minuti, la Salernitana non si vede mai. Tanto che va a pressare alto. Piatek



Kim Min Jae 6 - Al 16' con una finta manda Kastanos a terra, leggiadro. Poi non incontra mai problematiche, nel finale un colpo di testa che finisce tra i guantoni di Ochoa.



Mathias Olivera 6,5 - Avanza il suo raggio d'azione, la Salernitana concede campo e lui vorrebbe aiutare Kvaratskhelia quando raddoppiato, portandogli però un altro uomo addosso. Incorna il gol di testa come Baroni 33 anni ed un giorno fa, però dall'altra parte c'è Dia. (Dall'82' Juan Jesus SV - Poteva essere più reattivo nell'andare a chiudere su Dia?)



Anguissa 6,5 - Una piovra nel recuperare palloni e ripartire, un siluro chiama Ochoa alla gran respinta. Fisico e polmoni. (Dal 90' Ndombele SV)



Lobotka 6,5 - Si vuole incuneare sin dai primi minuti tra le maglie del centrocampo, un paio di palloni discreti in uscita con cui rischia ma nessun patema particolare. Sguscia in area di rigore venendo murato solo all'ultimo. (Dal 90' Simeone SV - Sfiora la girata nel recupero)



Zielinski 6 - Mette un buon pallone per la testata di Osimhen, attacca poco lo spazio e Spalletti lo redarguisce. Prova la girata acrobatica in favore di fotografi. (Dal 60' Elmas 6 - La percussione al 66' con cui si fa quaranta metri e sfiora il palo riassume una stagione clamorosa)



Lozano 6 - Tenta di sfondare sulla fascia, troppa fretta nel finale di primo tempo: la Salernitana chiude ogni spazio e ne risente anche lui. (Dal 60' Raspadori 6,5 - Col sinistro a Torino aveva cucito l'ultimo Dal suo destro parte il corner che vale lo scudetto)



Osimhen 6,5 - Un minuto, poi sei, e quasi fa cadere il Maradona. Ochoa gli nega la porta con una frustata di testa potentissima. Caparbio nell'essere il primo a pressare, ci prova anche dalla distanza.



Kvaratskhelia 6,5 - Si muove in orizzontale perchè la Salernitana chiude gli spazi, Kastanos si aggiunge a Pirola in marcatura. Una fiammata al 44' fa gasare tutti, al 51' li fa sussultare. Sempre in movimento, non molla mai. Sfiora il palo, sempre sul pezzo: solo Ochoa lo mura.



Spalletti 6,5 - Difficile farsi sentire dai suoi, figuriamoci mantenere i nervi saldi in una partita così. Si vede che la squadra ha voglia di chiudere al primo match-point possibile, ma Sousa ad esclusione di Dia mette tutti dietro la linea della palla. Dominio territoriale, di possesso, ma deve osare con i cambi per aumentare la pericolosità offensiva alla ricerca di spazi: alla prima azione, arriva il gol. Il resto sembra accademia, si sfiora più volte il raddoppio, poi Dia si inventa un gol tremendo. Testa a Udine.

(claudio russo)