Spalletti: "Scudetto rinviato allunga godimento"

Interviste 30 Aprile 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Quest'ultimo chilometro è il più faticoso non c'è quella qualità e lucidità che si è avuta in altre partite"





Interviste30 Aprile 2023Gazzetta dello Sport"Quest'ultimo chilometro è il più faticoso non c'è quella qualità e lucidità che si è avuta in altre partite" La festa è solo rimandata, lo sa anche lui, ma il dispiacere si percepisce nello sguardo di Luciano Spalletti, che dopo il pari con la Salernitana inizia parlando dei suoi giocatori: "A loro dispiace moltissimo non aver dato questa felicità al pubblico meraviglioso di stasera, ma questi punti qui sono i più faticosi a livello mentale, ti tolgono qualcosa, con la Salernitana chiusa a riccio è stata dura e c'è stata anche qualche ingenuità sul gol preso". Poi lo dice chiaro: "Ora non siamo così brillanti come in altri momenti, non c'è quella qualità e lucidità che si è avuta in altre partite, quest'ultimo chilometro è il più faticoso". Deluso? "Sono fatto un po' così, per me è un piacere veder gioire la gente, il loro amore è massiccio nelle orecchie e nella testa. Noi rappresentiamo il sogno dei tifosi ed è giusto che lo possano vivere, dobbiamo materializzarlo. Avremmo voluto fare quel gol in più per donarlo a loro".



