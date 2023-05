Voci dal Forum: Festa rimandata

Cronaca30 Aprile 2023Forum SoloNapoli - DarioSembrava che tutto fosse scritto, tutto fosse, come ha sottolineato Sarri, apparecchiato Alla fine la Salernitana pareggia e questa benedetta festa viene rimandata. A dire il vero, si è esagerato anche con questa festa, perché non si è tenuto conto che non dipendeva solo da noi, ma soprattutto da altri, cioè dagli avversari. Sembrava che tutto fosse scritto, tutto fosse, come ha sottolineato Sarri, apparecchiato: la Lazio destinata a perdere al Meazza e la Salernitana al Maradona. La Lazio ha perso dopo una partita dignitosissima, mentre la Salernitana, con una prestazione coriacea e un tantinello fortunata, è uscita imbattuta dal Maradona. Qualcuno si è anche lamentato per il troppo impegno della Salernitana, dimenticando che i granata ancora non sono salvi. Penso, invece, che se il Napoli fosse riuscito a battere il Verona, la Salernitana avrebbe ridotto di parecchio il suo spirito combattivo. Ad ogni modo, non ha nessuna importanza, perché è solo questione di tempo avere la matematica certezza di uno scudetto vinto, a mio modo di vedere, già a fino novembre. Manca solo un punto ed è impensabile che il Napoli non ne faccia neanche uno nelle sei partite che rimangono. Se proprio lo si desidera, si può anche festeggiare questa sera. Della partita credo sia inutile parlare, perché queste sono partite che non vivono di gioco, ma di momenti umorali.

Napoli - Salernitana 1-1. Il goal del Napoli è stato messo a segno da Olivera.

Non mi soffermo sui singoli e non m'interessa niente di possesso palla e di altre inutili statistiche. Dico solo di concentrarsi, di allenarsi e di approcciare la prossima gara con calma e con il dovuto rispetto per gli avversari, che vanno battuti sul campo e non in altre sedi.