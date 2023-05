Paulo Sousa: "Orgogliosi del risultato e della partita"

Interviste 30 Aprile 2023 Fonte: TuttoSport



"Rabbia dopo il gol? La tensione esiste sempre. Io sono molto passionale e dopo la rete di Dia ero contento per i ragazzi"





Interviste30 Aprile 2023TuttoSport"Rabbia dopo il gol? La tensione esiste sempre. Io sono molto passionale e dopo la rete di Dia ero contento per i ragazzi" La Salernitana rovina la festa scudetto del Napoli. Il gol di Dia ha gelato il Maradona pronto a festeggiare dopo la rete di Oliveira del momentaneo 1 a 0. I granata trovano un punto d'oro che porta a nove la striscia positiva della squadra in campionato. Al termine della partita ha parlato l'allenatore Paulo Sousa.



Napoli-Salernitana, le parole di Paulo Sousa

Paulo Sousa ha analizzato la partita contro il Napoli: "Non mi piace giocare basso, ma questa è una scelta che abbiamo dovuto fare dopo il gol preso. Ero convinto che potessimo fargli male e così è stato. Sapevamo che loro sono una squadra fortissima nel possesso e nelle qualità dei singoli. Siamo stati molto bravi a leggere la partita e nel finale abbiamo anche alzato il baricentro. Sono felice perché anche contro queste squadre possiamo fare punti. Rabbia dopo il gol? La tensione esiste sempre. Io sono molto passionale e dopo la rete di Dia ero contento per i ragazzi per come hanno lavorato durante la settimana". Poi due parole sull'espulsione e sull'arbitro: "A fine gara ho chiesto scusa all'arbitro, il mio atteggiamento era dettato dalla passione del momento. Non credo ci sia stata parità di trattamento. Gli arbitri sono umani, ma ho avuto la possibilità di dirgli che questi episodi li ho visti in modo diverso".



L'allenatore ha poi parlato della sua idea di gioco: "Manca ancora tanto tempo prima di vedere la mia filosofia nella squadra. Dobbiamo costruire meglio dal basso, ma i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario e stanno crescendo allenamento dopo allenamento. Il risultato ti dà convinzioni, poi arriveremo anche a esprimere un gioco diverso con più palleggio. Siamo sulla strada giusta". In chiusura sui singoli: "Futuro Dia? Abbiamo la possibilità di averlo con noi perché c'è un riscatto già fissato. Su Mazzocchi mi sono già espresso e per le qualità che ha è da Champions".



La Salernitana rovina la festa scudetto del Napoli. Il gol di Dia ha gelato il Maradona pronto a festeggiare dopo la rete di Oliveira del momentaneo 1 a 0. I granata trovano un punto d'oro che porta a nove la striscia positiva della squadra in campionato. Al termine della partita ha parlato l'allenatore Paulo Sousa.Napoli-Salernitana, le parole di Paulo SousaPaulo Sousa ha analizzato la partita contro il Napoli: "Non mi piace giocare basso, ma questa è una scelta che abbiamo dovuto fare dopo il gol preso. Ero convinto che potessimo fargli male e così è stato. Sapevamo che loro sono una squadra fortissima nel possesso e nelle qualità dei singoli. Siamo stati molto bravi a leggere la partita e nel finale abbiamo anche alzato il baricentro. Sono felice perché anche contro queste squadre possiamo fare punti. Rabbia dopo il gol? La tensione esiste sempre. Io sono molto passionale e dopo la rete di Dia ero contento per i ragazzi per come hanno lavorato durante la settimana". Poi due parole sull'espulsione e sull'arbitro: "A fine gara ho chiesto scusa all'arbitro, il mio atteggiamento era dettato dalla passione del momento. Non credo ci sia stata parità di trattamento. Gli arbitri sono umani, ma ho avuto la possibilità di dirgli che questi episodi li ho visti in modo diverso".L'allenatore ha poi parlato della sua idea di gioco: "Manca ancora tanto tempo prima di vedere la mia filosofia nella squadra. Dobbiamo costruire meglio dal basso, ma i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario e stanno crescendo allenamento dopo allenamento. Il risultato ti dà convinzioni, poi arriveremo anche a esprimere un gioco diverso con più palleggio. Siamo sulla strada giusta". In chiusura sui singoli: "Futuro Dia? Abbiamo la possibilità di averlo con noi perché c'è un riscatto già fissato. Su Mazzocchi mi sono già espresso e per le qualità che ha è da Champions".