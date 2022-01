Insigne ha firmato per il Toronto

Mercato 4 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



A giugno lascerà la maglia azzurra e si trasferirà in Canada, dove lo aspetta un quinquennale principesco





Mercato4 Gennaio 2022Corriere dello SportA giugno lascerà la maglia azzurra e si trasferirà in Canada, dove lo aspetta un quinquennale principesco L'addio al Napoli si è consumato a Roma, vicino alla Stazione Termini, nell'hotel St.Regis: Lorenzo Insigne a giugno lascerà la maglia azzurra e si trasferirà a Toronto, dove lo aspetta un contratto quinquennale principesco e una MLS della quale si candida a diventare re. Nella foto, un frame del video di Repubblica, Lorenzo il Magnifico che - accompagnato da moglie, l'agente Vincenzo Pisacane e l'intermediario Andrea D'Amico - ha incontrato il club canadese e ha messo nero su bianco il suo futuro.



Oltre undici milioni di euro a stagione

Il numero 10 della Nazionale, fresco campione d'Europa, percepirà oltre undici milioni di euro a stagione per cambiare completamente vita e continente: 31 anni a giugno, un calcio con meno pressione e di un gradino minore rispetto a quello europeo, la serenità di aver fatto una scelta di non incontrare mai il Napoli da avversario.



