L'esultanza speciale di Insigne dopo il gol

Cronaca 23 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marcatori all-time in azzurro





Cronaca23 Gennaio 2022Corriere dello SportHa raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marcatori all-time in azzurro Gesto d'amore di Lorenzo Insigne durante la partita di campionato tra Napoli e Salernitana. L'attaccante azzurro è entrato a inizio secondo tempo e ha trovato la rete del 4-1 trasformando un calcio di rigore al 53' minuto di gioco. Con questa rete, Insigne ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Dopo il gol alla Salernitana, inoltre, l'ex Pescara, che a fine stagione lascerà l'Italia per provare l'avventura al Toronto, ha esultato in maniera particolare, con una dichiarazione d'amore al Napoli e ai suoi tifosi: "Ci sarò per sempre" avrebbe detto l'attaccante, guardando la telecamera e indicando lo stemma del club azzurro. Le immagini non sono chiare e le parole di Insigne non si intuiscono perfettamente ma il significato del gesto è chiaro.



Gesto d'amore di Lorenzo Insigne durante la partita di campionato tra Napoli e Salernitana. L'attaccante azzurro è entrato a inizio secondo tempo e ha trovato la rete del 4-1 trasformando un calcio di rigore al 53' minuto di gioco. Con questa rete, Insigne ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Dopo il gol alla Salernitana, inoltre, l'ex Pescara, che a fine stagione lascerà l'Italia per provare l'avventura al Toronto, ha esultato in maniera particolare, con una dichiarazione d'amore al Napoli e ai suoi tifosi: "Ci sarò per sempre" avrebbe detto l'attaccante, guardando la telecamera e indicando lo stemma del club azzurro. Le immagini non sono chiare e le parole di Insigne non si intuiscono perfettamente ma il significato del gesto è chiaro.