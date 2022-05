Anche Reina e Hysaj alla festa di addio di Insigne

Appuntamento a Somma Vesuviana, al «Belvi Resort», musica di Gigi D'Alessio, Rocco Hunt e Clementino, super-party con il Napoli di oggi - presidente, calciatori, allenatore, staff, i medici, ovviamente i magazzinieri, tutti - e quello il Napoli di ieri (Reina, Paolo Cannavaro - e c'era anche il fratello Fabio). La famiglia commossa, ovviamente, come Lorenzo, come Peppe Santoro, l'attuale team manager del Napoli che lo scovò al Sant'Arpino per 1500 euro. E sulle note dello swing, comincia ad andare in scena il congedo: il volo Napoli-Toronto è praticamente decollato, farà sosta a La Spezia, domenica, poi da luglio sarà MLS.







E tra gli invitati presenti anche Pepe Reina e Elseid Hysaj, ex compagni al Napoli. Foto di rito tra sorrisi, brindisi e una maxi torta. “In bocca al lupo frate”, il messaggio del terzino della Lazio. Poi tocca al portiere: “Il calcio, quello bello! Buona fortuna frate”. Tutti e tre sono rimasti molto amici, indimenticabili gli anni passati in azzurro. Reina e Hysaj si sono ritrovati a Roma, Insigne ora andrà in Canada per una nuova avventura. L'amicizia però, resterà per sempre.



