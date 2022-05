In 50mila salutano Insigne al Maradona

Cronaca 15 Maggio 2022 Fonte: Itasportpress - Il Mattino - Calciomercato



Una cerimonia per il capitano nel giorno dell'ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America





Cronaca15 Maggio 2022Itasportpress - Il Mattino - CalciomercatoUna cerimonia per il capitano nel giorno dell'ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America Prima della gara con il Genoa, Napoli e il Napoli hanno voluto dedicare a Lorenzo Insigne, capitano azzurro, una cerimonia nel giorno dell'ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America: sul maxischermo è stato proiettato un video celebrativo mentre Insigne, l'unico giocatore rientrato negli spogliatoi, ha fatto il suo ingresso in campo tra gli applausi.



PREMI - Al centro del campo, De Laurentiis, Spalletti, Koulibaly e Mertens hanno consegnato a Insigne una maglia celebrativa, un quadro interattivo e un trofeo.

In campo con i figli e la moglie, Insigne ha letto questo testo: «La sola cosa da dire è grazie a una città che mi ha dato tutto. Sono nato e cresciuto insieme a voi. Abbiamo gioito e sofferto, anche litigato, ma sempre insieme come una enorme famiglia. Mi sono sentito accolto e amato, stare a Napoli non è stata solo una grande esperienza ma anche una responsabilità accettata con amore e fierezza. Ogni addio lascia l'amaro in bocca, ma questo un po' di più: lascio casa con la consapevolezza che mi mancherete sempre. Ho sempre dato tutto., La partita più importante, quella in cui non ci saranno sconfitti o vincitori l'abbiamo giocata insieme. Grazie ai miei compagni di squadra che hanno reso tutto più semplice, all'intero staff e al mister. Alla società che ha reso possibile tutto questo. Alla mia famiglia, a chi ha sempre creduto in me».







TIFOSI - Uno striscione grande esposto dalla curva B dei tifosi del Napoli per salutarlo con la seguente frase: "La tua maglia più di tutte pesava, perché era di chi veramente l'amava. Tu l'hai indossata con estro, orgoglio e dignità. Da fiero figlio di questa città!". Tutta Napoli ha dimostrato che Insigne è il figlio prediletto di questo terra. Lacrime di Insigne quando tutto il Maradona ha battuto le mani al suo capitano prima della partita del Genoa.



Prima della gara con il Genoa, Napoli e il Napoli hanno voluto dedicare a Lorenzo Insigne, capitano azzurro, una cerimonia nel giorno dell'ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America: sul maxischermo è stato proiettato un video celebrativo mentre Insigne, l'unico giocatore rientrato negli spogliatoi, ha fatto il suo ingresso in campo tra gli applausi.PREMI - Al centro del campo, De Laurentiis, Spalletti, Koulibaly e Mertens hanno consegnato a Insigne una maglia celebrativa, un quadro interattivo e un trofeo.In campo con i figli e la moglie, Insigne ha letto questo testo: «La sola cosa da dire è grazie a una città che mi ha dato tutto. Sono nato e cresciuto insieme a voi. Abbiamo gioito e sofferto, anche litigato, ma sempre insieme come una enorme famiglia. Mi sono sentito accolto e amato, stare a Napoli non è stata solo una grande esperienza ma anche una responsabilità accettata con amore e fierezza. Ogni addio lascia l'amaro in bocca, ma questo un po' di più: lascio casa con la consapevolezza che mi mancherete sempre. Ho sempre dato tutto., La partita più importante, quella in cui non ci saranno sconfitti o vincitori l'abbiamo giocata insieme. Grazie ai miei compagni di squadra che hanno reso tutto più semplice, all'intero staff e al mister. Alla società che ha reso possibile tutto questo. Alla mia famiglia, a chi ha sempre creduto in me».TIFOSI - Uno striscione grande esposto dalla curva B dei tifosi del Napoli per salutarlo con la seguente frase: "La tua maglia più di tutte pesava, perché era di chi veramente l'amava. Tu l'hai indossata con estro, orgoglio e dignità. Da fiero figlio di questa città!". Tutta Napoli ha dimostrato che Insigne è il figlio prediletto di questo terra. Lacrime di Insigne quando tutto il Maradona ha battuto le mani al suo capitano prima della partita del Genoa.