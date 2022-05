Insigne sul palco del concerto di Rocco Hunt (VIDEO)

Cronaca10 Maggio 2022Corriere dello Sport"Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli" Ospite speciale per Rocco Hunt, che nella serata di martedì 10 maggio è stato protagonista nella sua Napoli della tappa di “Libertà+Rivoluzione Tour” rinviata lo scorso 11 marzo.



Rocco Hunt, Insigne guest star del "Rivoluzione+Libertà Tour"

Sul palco del Palapartenope, dove il popolare rapper salernitano ha presentato i brani degli ultimi album “Rivoluzione”, che nella prima settimana ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, e “Libertà”, oltre ad altre delle sue hit più famose, è infatti salito anche Lorenzo Insigne, accolto dagli applausi e dai cori di sostegno dei tanti spettatori presenti a pochi giorni dal suo addio alla maglia del Napoli.







Insigne, la dedica ai tifosi del Napoli: "Il mio cuore sarà sempre con voi"

“Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli” il messaggio che Insigne ha voluto trasmettere ai propri tifosi e a quelli del Napoli, prontamente incalzato da Hunt: "La storia però non si cancella e quanto vuoi bene a questa città i ragazzi lo sanno". Il rapper ha poi invitato il pubblico a rivolgere "un applauso per Lorenzo Insigne!", acclamato all'uscita dal palco.



Napoli si mobilita per il saluto ad Insigne

Per il capitano del Napoli la settimana in corso è particolarmente emozionante in quanto la partita di domenica contro il Genoa sarà l'ultima al Maradona prima della fine della lunga avventura con la maglia azzurra, per iniziare dalla prossima stagione quella con il Toronto. Il club sta preparando iniziative particolari per rendere speciale il saluto dell'attaccante, fresco di aggancio a Marek Hamsik a quota 152 gol con la maglia azzurra, secondo posto della classifica marcatori all time alle spalle di Dries Mertens.