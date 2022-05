Insigne, 200 invitati per la festa di addio

Cronaca 11 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



In programma mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli





Cronaca11 Maggio 2022Corriere dello SportIn programma mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli Il capitano Lorenzo Insigne, gemello di tanti gol di Mertens e Osimhen, domenica con il Genoa dirà addio al popolo azzurro. È già scritto: dopo il sipario con lo Spezia, infatti, il giocatore volerà a Toronto, in Canada, per aiutare la sua nuova squadra a risorgere (è penultima in Mls). Il viaggio è prenotato e il suo entourage ha già visitato la città in cerca di case almeno un paio di volte nell'ultimo periodo, ma prima di tutto Lorenzo saluterà gli amici e i compagni con una festa in programma mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli: 200 invitati, da De Laurentiis a Spalletti, passando per gli ospiti d'onore Gigi D'Alessio e Clementino.