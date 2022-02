Insigne ospite a C'è posta per te (VIDEO)

Cronaca20 Febbraio 2022Fanpage - TGcom24Il capitano del Napoli, nel corso del programma condotto da Maria De Filippi, si è mostrato emozionato e commosso Carmen ha 22 anni e scrive a C'è posta per te per i suo genitori. Vuole ringraziarli per averle "dato una nuova vita", perché sono stati loro ad adottarla, quando aveva 13 anni e viveva in una casa famiglia insieme ad altri 9 ragazzi. Loro sono Lina e Riccardo, così come li ha sempre chiamati perché faticava a dire mamma e papà. Le sue ferite le hanno impedito a lungo di chiudersi emotivamente e oggi vorrebbe riuscire a dir loro "Vi voglio bene". Sono tifosissimi del Napoli e per questo ha organizzato una sorpresa con Lorenzo Insigne.



La lettera che scrive Carmen ai genitori è densa di emozioni. "Babbo, per i miei 18 anni mi hai scritto a tua volta una lettera dicendomi che la vita è un viaggio e che non mi sarei mai dovuta fermare, perché la voglia di volare alto deve essere sempre maggiore alla paura di cadere. Nelle tue parole c'era il senso della mia vita ed è quello che un giorno spero che potrò insegnare a mia figlia".



Lorenzo Insigne è talmente colpito dalla lettera di Carmen che, commosso, chiede ai genitori una copia da poter conservare e leggere a suoi figlio, un giorno. "Carmen non l'ho partorita, ma è nostra figlia in tutto e per tutto. È il dono più grande che avremmo potuto avere", commenta la mamma in lacrime.







Maria De Filippi aiuta la giovane ragazza, emozionata, a leggere la lunga lettera scritta ai genitori Lina e Riccardo. "A volte dimentico il dolore che ho provato in passato e questo è solo merito vostro. Sono qui con i miei pensieri, tutti dedicati a voi, e che troppo spesso non riesco a esprimere. Grazie a voi sono nata due volte. Siete il mio porto sicuro e la coperta calda dove vorrò stare ancora per molto tempo". Dopo il bellissimo messaggio, finalmente entra in studio il calciatore campione d'Europa Lorenzo Insigne, con in dono tre maglie del Napoli: "Queste sono per voi, siete una grande squadra".



