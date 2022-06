Insigne: “Nazionale? Finché ce la farò sono disponibile”

Se la Finalissima contro l'Argentina vincitrice della Copa America sarà l'ultima di capitan Giorgio Chiellini con la maglia dell'Italia lo stesso non sarà per Lorenzo Insigne. "Per me è ancora presto" ha assicurato il 30enne fantasista partenopeo, che dopo l'addio al Napoli si trasferirà in Canada per vestire la maglia del Toronto: "Anche se vado dall'altra parte del mondo - ha detto Insigne nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Wembley - ho dato la mia disponibilità alla maglia della Nazionale. Poi, chi vivrà vedrà".Il mito di Diego e quello di WembleyPer uno come Insigne, cresciuto con il mito di Maradona, la sfida contro l'Argentina non può che essere speciale: "Diego? L'ho tatuato sulla pelle, ha dato tanto a Napoli e da napoletano ringrazierò sempre. Ora voglio alzare questo trofeo". Così invece su Wembley, stesso impianto in cui la Nazionale la scorsa estate ha vinto l'Europeo: "Questo stadio evoca grandi ricordi, speriamo di regalare un'altra grande notte ai nostri tifosi".