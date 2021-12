Il Toronto vuole Insigne

Mercato 28 Dicembre 2021 Fonte: Napolipiù



La squadra canadese è pronta a fare follie per il capitano del Napoli che potrebbe partire già a gennaio





Mercato28 Dicembre 2021NapolipiùLa squadra canadese è pronta a fare follie per il capitano del Napoli che potrebbe partire già a gennaio Lorenzo Insigne nuovo giocatore del Toronto in MLS, ne sono sicuri negli USA, fonti americane parlano di un contratto già chiuso. In pratica mancano solo i dettagli, questo riportano alcuni siti sportivi americani, che da tempo scrivono di un interessamento più che concreto del Toronto per il capitano del Napoli. Fino ad ora l'agente di Insigne ha sempre smentito la possibilità che si vada a giocare in MLS, ma più di una fonte americana ha visto Vincenzo Pisacane nel giorno del Decision Day a Toronto.



Toronto su Insigne: in MLS già a gennaio?

Insigne preferirebbe restare in Europa, ma anche secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira mancano offerte da club importanti. Anche per questo motivo il Napoli sta tentennando molto sul rinnovo del calciatore. L'offerta più importante per Insigne arriva dalla MLS, con il Toronto pronto a fare follie per il giocatore.



Secondo il canale Will Forbes di twitter, che si occupa del mercato trasferimento in MLS, ci sono ottime possibilità che il capitano azzurro vada in Canada. “Ricordate quando ho detto che era il 75% di probabilità che Insigne sarebbe venuto a Toronto? Da quello che ho sentito ora è circa il 95%. Sono nelle fasi finali dell'accordo e stanno elaborando i dettagli. La grande domanda ancora è se il Napoli lo lascerà venire quest'inverno o aspetterà l'estate“. Arriva dunque ancora un'altra indiscrezione su un possibile addio di Insigne già a gennaio. Non è la prima volta che si parla di questa possibilità, che diventa giorno per giorno più concreta. Perdere un giocatore del calibro di Insigne già durante il mercato invernale, sarebbe un duro colpo per la rosa di Spalletti, ma ci sono più fattori che fanno pensare che questa possibilità non sia da scartare. Il giocatore a causa di un infortunio non gioca da molte partite, ma aspetta anche qualche informazione sul suo futuro.



