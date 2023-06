Voci dal Forum: Indimenticabile, ma non irripetibile

Cala il sipario sul campionato 2022/2023. Cala il sipario su un campionato sicuramente indimenticabile, ma si spera non irripetibile per il Napoli. Il Napoli è campione d'Italia con miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere con Osi e ad un punto dal suo record di punti, vale a dire 90 punti. In più, premiati Spalletti, come allenatore dell'anno; MaraKvara, miglior giocatore dell'anno, autentica sorpresa. Taccio su Lobo, Kim. il Capitano e via discorrendo. Ripeto, anno indimenticabile, ma non irripetibile.

È già tempo di voltare pagina. In men che non si dica, si ricomincia. Non c'è più tempo per feste, stasera si spera l'ultima, chiacchiere e stantie polemiche. Bisogna andare di corsa sul mercato, perché gli altri, vedi MIlan, non aspettano. Si ha bisogno urgentemente di un DS, un allenatore e un difensore centrale, ricordando che Ostigard mi lascia tranquillo. De Laurentiis dice che per l'allenatore c'è tutto giugno per pensare. Ma davvero? Prima si chiude la pratica allenatore e meglio sarà per tutti. Le sue parole mi sembrano avventate, a meno che non coltivi l'idea di far sedere ancora Spalletti in panchina. A me, sieda o meno, non interessa, ma bisogna far presto. Queste chiacchiere, poi, fra lui e Spalletti, hanno sinceramente stufato. A me interessa solo la maglia. Spalletti e De Laurentiis sono, come dire, accessori. Ora sguardo al futuro e vediamo che succederà. Per quanto mi riguarda, il nuovo campionato è già iniziato.

Al Maradona oggi è stata di scena la retrocessa Samp, questo il risultato: Napoli - Samp 2-0. Marcatori: Osimhen e Simeone.

Testa al prossimo campionato!