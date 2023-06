La dedica speciale di Simeone dopo il gol

Dopo aver segnato l'argentino ha esposto verso la tribuna la storica "dieci" di Maradona





Cronaca4 Giugno 2023Corriere dello SportDopo aver segnato l'argentino ha esposto verso la tribuna la storica "dieci" di Maradona Giovanni Simeone ha concluso il suo campionato con la rete del 2-0 alla Sampdoria. Del Cholito l'ultimo sigillo nell'annata del ritorno dello scudetto a Napoli. Un bellissimo tiro dalla distanza. La dedica è stata speciale. Appena ha segnato, Simeone è corso in panchina a recuperare una maglia. Quale? La storica "dieci" di Maradona. L'argentino è corso verso la tribuna per esporla fiero e sorridente.



Simeone, a chi era rivolta la maglietta di Maradona?

Ma chi c'era in tribuna? Anzi, a chi era rivolto il suo gesto? Molto probabilmente il Cholito ha voluto omaggiare la famiglia di Diego presente allo stadio. Da qualche giorno, infatti, sono in città la storica moglie con una delle figlie, Giannina. Nel segno di Diego, non poteva che finire col gol di un argentino il campionato del Napoli.



