Napoli-Sampdoria: i voti agli azzurri



Cronaca 4 Giugno 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria nella partita di fine campionato





Meret 6,5 - Esce con il tempi giusti ad anticipare Zanoli, poi ancora sul taglio di Malagrida.



Di Lorenzo 6 - Capitano, mio capitano. La maglia del prossimo anno, quella con lo scudetto in petto, dovrà necessariamente avere il suo nome dietro. Morbido nel lasciare spazio a Quaglirella al 24'.



Rrahmani 6,5 - Un anticipo della possibile coppia titolare del prossimo anno? Chissà. Di sicuro lui rimane, e segue Quagliarella nei suoi movimenti.



Ostigard 6,5 - Intriga sapere cosa potrà diventare il prossimo anno, con un allenatore pronto a contare su di lui. Anticipa



Mario Rui 6 - Maestro, prima di pochi e ormai per tutti. Cerca la porta su punizione da posizione molto defilata. (Dal 77' Bereszynski SV)



Anguissa 6,5 - Il capello fluente dietro la testa ricorda un po' Davids, un po' Alien. In giro per la trequarti offensiva, Turk gli nega il 2-0. (Dall'80' Demme SV)



Lobotka 6,5 - Uno dei sei centrocampisti dei top-5 campionati europei in corso ad aver completato almeno 2000 passaggi insieme a Rodri, Verratti, Kimmich, Kroos e Parejo. E la Serie A non l'ha inserito nel terzetto dei migliori centrocampisti della stagione. Ovviamente la prestazione è di livello come sempre.



Zielinski 6,5 - Il tuffo liberatorio dopo il gol di Raspadori alla Juventus è qualcosa che rivedremo a distanza di anni. Prova ad inserirsi quando può, sebbene il ritmo del match sia blando, dando ad Osimhen il pallone del rigore. (Dal 68' Gaetano SV)



Elmas 6,5 - Un diamante che va vicino al gol al termine del primo tempo, ribattuto da Gunter. (Dal 68' Raspadori SV)



Osimhen 7 - Il terzo capocannoniere dell'era De Laurentiis in Serie A, il primo a vincere lo scudetto da Ibrahimovic nel 2008-09. Quando parte al 53' parte un sussulto. Si guadagna il rigore, segna il numero 26 in campionato ed il suo 50° in Serie A. Solo quattro africani hanno fatto meglio nelle ultime 15 stagioni: Salah (32 nel 2017/18), Aubameyang (31 nel 2016/17), Eto'o (30 nel 2008/09) e Drogba (29 nel 2009/10). (Dal 77' Simeone 6,5 - Un missile che spacca la porta)



Kvaratskhelia 7 - Miglior calciatore del campionato, un marziano immarcabile per larghi tratti della Serie A. L'asse con Osimhen è indimenticabile, una goduria vederlo partita dopo partita. Cerca il siluro al 21', poi dribbla e gioca a due con i compagni.



Spalletti 10 - Grazie per le emozioni, non c'è altro da aggiungere.

(claudio russo)