Osimhen: "È stato un anno speciale"

Interviste 4 Giugno 2023 Fonte: Il Mattino



"É il momento migliore della mia carriera. Non so cosa accadrà il prossimo anno, ma sono felice e motivato per quello che verrà"





«Non so cosa deciderà il presidente per il mio futuro. Io amo Napoli e i napoletani. Non so cosa accadrà, accetterò tutto quello che verrà deciso». Victor Osimhen non si sbilancia, il capocannoniere del campionato appena concluso è ambito dalle migliori squadre d'Europa e il contratto in scadenza nel 2025 non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi.



«Sono felicissimo per questo premio. È un sentimento bellissimo, una incredibile sensazione per me. Lo dedico a me, alla squadra, alla mia famiglia e a tutti i tifosi per celebrare con loro» ha detto a Dazn. «È stato un anno speciale per me e per tutta Napoli, è il momento migliore della mia carriera. Non so cosa accadrà il prossimo anno, ma sono felice e motivato per quello che verrà. La Champions? Tutto è possibile. Un anno fa nessuno credeva in noi e abbiamo vinto lo scudetto, dobbiamo crederci. A Spalletti auguro il meglio per il suo futuro: è stato l'architetto di questa stagione da scudetto, ha meritato questa vittoria».



