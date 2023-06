Kvaratskhelia: "Emozioni indimenticabili"

Interviste 4 Giugno 2023 Fonte: SSC Napoli



"I tifosi georgiani a Napoil? Non si sono innamorati solo di me, ma si sono innamorati della città"





Interviste4 Giugno 2023SSC Napoli"I tifosi georgiani a Napoil? Non si sono innamorati solo di me, ma si sono innamorati della città" "Senza la squadra non avrei mai vinto, ringrazio i miei compagni per aver permesso questa stagione stupenda". Kvara emozionato e commosso durante la festa scudetto commenta il premio come MVP della Serie A.



"Credo che non solo io avrei meritato questo premio ma tutto questo gruppo. Qui ci sono dei giocatori splendidi che mi hanno dato fiducia per inserirmi al meglio".



Qual è stato il momento più bello della stagione?



"La serata della gara contro l'Udinese, nella partita dello scudetto. Ho visto delle immagini uniche ed ho vissuto emozioni indimenticabili. Adesso dobbiamo proseguire perché è il primo passo verso il futuro"



"Senza la squadra non avrei mai vinto, ringrazio i miei compagni per aver permesso questa stagione stupenda". Kvara emozionato e commosso durante la festa scudetto commenta il premio come MVP della Serie A."Credo che non solo io avrei meritato questo premio ma tutto questo gruppo. Qui ci sono dei giocatori splendidi che mi hanno dato fiducia per inserirmi al meglio".Qual è stato il momento più bello della stagione?"La serata della gara contro l'Udinese, nella partita dello scudetto. Ho visto delle immagini uniche ed ho vissuto emozioni indimenticabili. Adesso dobbiamo proseguire perché è il primo passo verso il futuro"