Spalletti: "Ripensamenti? Decisione ragionata"

Interviste 4 Giugno 2023 Fonte: Il Mattino



"È difficile dare consigli a chi verrà. Ognuno vede il calcio a modo proprio, ma gli direi di fidarsi di questa squadra"





Interviste4 Giugno 2023Il Mattino"È difficile dare consigli a chi verrà. Ognuno vede il calcio a modo proprio, ma gli direi di fidarsi di questa squadra" «Sembra di essere nel cuore di Napoli in questo momento. Lacrime? Basta una volta, altrimenti è troppo. Ma con questa emozione è difficile essere al livello dei napoletani, noi dobbiamo provare a restituire quello che ci danno» le parole di Luciano Spalletti, che con la Sampdoria ha vissuto la sua ultima partita da allenatore azzurro.



«Ripensamenti? Sono fedele a me stesso, è stata una decisione ragionata. Faccio un passo indietro e sarò in tribuna a vedere il Napoli. Io non gufo, non mi appartiene. Mi dispiace se la mia famiglia mi avrà tra le scatole. Quando rivedrò questo Napoli partire un po' di emozione ci sarà» ha continuato a Dazn. «È difficile dare consigli a chi verrà. Ognuno vede il calcio a modo proprio, ma gli direi di fidarsi di questa squadra. Ogni tanto bisogna lasciarli andare perché sono uno spettacolo da vedere».



