Meret: "Dobbiamo subito ripartire"

Interviste 1 Novembre 2022 Fonte: Il Mattino



Protagonista in chiaroscuro della serata a Anfield, Alex Meret avrebbe preferito mantenere ancora una volta la porta inviolata dopo l'ennesima eccellente prestazione della stagione. «C'è stata un po' di disattenzione sui due gol presi. Loro hanno degli ottimi saltatori, non è facile contrastare van Dijk in area. Potevamo fare meglio ma ci resta la prestazione in questo stadio sempre difficile da visitare. La sconfitta ci fa poco male ma dobbiamo subito ripartire, pensare alla prossima partita» ha spiegaot il portiere azzurro.