Klopp: "Il Napoli è davvero una bella squadra"

Interviste 1 Novembre 2022 Fonte: Il Mattino



"Non abbiamo avuto pazienza nella partita d'andata. Stasera è andata molto meglio e sono davvero felice"





«Abbiamo avuto un'ottima reazione stasera, rispondendo alla sconfitta di sabato scorso. Essere uniti e compatti in campo fa tutta la differenza» ha detto Jurgen Klopp al termine del match contro il Napoli che non è bastato a riprendersi il primo posto: «Loro hanno meritato di arrivare primi nel girone. Forse gli abbiamo dato una mano con la sconfitta del Maradona, gli abbiamo dato fiducia e si è visto anche in campionato. Ma portare a casa alla fine 15 punti in questo gruppo sono assolutamente folli, soprattutto considerando l'inizio della stagione».«Non abbiamo avuto pazienza nella partita d'andata. Stasera è andata molto meglio e sono davvero felice. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla qualità della squadra, ma non siamo stati molto continui in queste ultime partite: ora dobbiamo uscire da questo periodo per tornare a giocare il nostro calcio, che stasera è stato ottimo. Il Napoli è davvero una bella squadra, poteva essere difficile per noi ma siamo riusciti a vincere: è necessario avere continuità» ha spiegato Klopp in conferenza a fine gara «Ho sentito che c'erano alcuni problemi tecnici attorno al Var ed è per questo che ci è voluto così tanto tempo nella valutazione delle azioni da una parte e dall'altra».