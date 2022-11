Olivera: "Siamo dispiaciuti per il risultato"

Tra gli ottimi protagonisti della notte di Anfield c'è Mathias Olivera, il terzino uruguaiano promosso ancora una volta titolare contro il Liverpool e capace di arginare Salah per larga parte del match. «Ho cercato di fare il massimo stasera in campo. Volevo essere attento in difesa e dare una mano ai compagni quando andiamo ad attaccare» ha spiegato a fine gara.



In Inghilterra arriva la prima sconfitta del Napoli in questa stagione. «Siamo dispiaciuti per il risultato, siamo venuti qui per vincere e non ci siamo riusciti. Cerchiamo sempre di giocare il nostro calcio e vincere le partite grazie a quello che sappiamo fare» ha concluso Olivera a Sky Sport.