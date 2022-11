Spalletti: "Fatta una grande prestazione"

"Nonostante la sconfitta, usciamo da questa gara con la conferma di essere forti. Ora testa all'Atalanta"





Interviste1 Novembre 2022Gazzetta dello Sport"Nonostante la sconfitta, usciamo da questa gara con la conferma di essere forti. Ora testa all'Atalanta" Un risultato che non rispecchia i valori espressi in campo da un lato, la serenità di aver visto riconosciuti i propri meriti in un girone chiuso con merito al primo posto dall'altro. Un traguardo raggiunto nonostante la sconfitta del Napoli ad Anfield, la prima stagionale, maturata nel finale su due palle inattive. Per questo il giudizio di Luciano Spalletti non può essere negativo, anzi. "Abbiamo fatto una grandissima prestazione, per quasi tutta la partita abbiamo tenuto bene il possesso creando ipotetiche situazioni per concludere. Per il resto abbiamo mantenuto un certo equilibrio senza andare mai in affanno ed è stato fondamentale. La squadra forse si è un po' accontentata negli ultimi minuti proprio perché avevamo molto margine, il Liverpool è stato bravo a sfruttare i due episodi nel finale. Da un punto di vista della mentalità, proprio quando eravamo tranquilli che non avrebbero più rimontato, avremmo dovuto provare a vincere perché non c'era nulla da perdere. I Reds in questo sono più abituati, a tenere il ritmo alto finché non rientrano negli spogliatoi. Noi ci siamo caduti in modo involontario, ma resta la prestazione" ha spiegato l'allenatore, intervistato da Sky Sport al termine della gara.



BILANCIO — Insomma, il passo falso non mina assolutamente le certezze accumulate finora. "È un gruppo di livello – ha proseguito – altrimenti non avremmo fatto una partita del genere. È sintomo di convinzione, consapevolezza, e c'è da metterlo in pratica per avere il documento che certifica che siamo forti. Ci siamo arrivati vicini stasera, il primato ovviamente resta un risultato enorme proprio perché è accaduto con un rivale di questo livello". La differenza, secondo l'analisi del tecnico, è emersa in termini di fisicità. "Abbiamo retto bene all'inizio, poi quando l'altezza si è abbassata sulle palle inattive siamo andati in sofferenza. Senza struttura fisica si può essere anche bravi a palleggiare ma servono muscoli e centimetri. Usciamo da questa partita con la conferma di essere forti e ora dobbiamo recuperare energie in vista di Bergamo" ha concluso Spalletti.



