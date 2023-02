Eintracht-Napoli: i voti agli azzurri

Meret 6,5 - Chiude lo specchio al primo tiro di Kolo Muani, ci mette il pugno per anticipare Max. Poi si gode la prestazione ed è presente su Kamada nel finale.



Di Lorenzo 7,5 - L'Eintracht concede spazi sulle fasce e lui corre via, serve con massima precisione Lozano nell'azione del rigore. E ci va a mettere quel piedino sinistro per il raddoppio.



Rrahmani 7 - Kolo Muani gli riesce a prendere lo spazio per andare al tiro in avvio, ma è l'unica volta: ha una ottima chance al 18' ma se ne esce solo con un corner, poi mantiene la posizione e resta lucido e freddo.



Kim 7 - Chiude su Lindstrom al 7', si rifà più volte. Al 25' tenta l'anticipo su Kolo Muani, al 30' chiude in scivolata nonostante l'offside. Si fa ammonire, non fa niente: continua ad essere efficiente, a metà ripresa serve Osimhen col piede giusto.



Mathias Olivera 6,5 - Terzino di Champions, Gotze gli fugge subito e poi commette qualche errore in appoggio. Spesso poco reattivo, chiude su Kamada a fine primo tempo. Non rischia più nulla, poi, anzi argina Knauff con facilità.



Anguissa 7,5 - Trova pane per i suoi muscoli, la Champions non è la Serie A ma si sbatte e non si nasconde. Anzi, nella ripresa aumenta la qualità e troneggia resistendo anche all'intervento da rosso di Kolo Muani. Gran palla per Kvaratskhelia per lo 0-2, si inventa una azione irreale e quasi fa lo 0-3 seduto a terra. (Dall'80' Ndombele SV)



Lobotka 7,5 - L'Eintracht lo chiude in una gabbia, Kamada va sempre a disturbarlo. Poi riesce a trovare i suoi spazi, va a recuperare il pallone e lo lancia subito in profondità per Lozano in occasione del gol. Ad un certo punto inizia a dominare, si trasforma e recupera palla ovunque.



Zielinski 6,5 - Un recupero difensivo in avvio, deve aggirare l'avversario per trovare uno spazio ed eventualmente tirare verso Trapp - al 31' è moscio. Però è ottimo nel muoversi, nel andare sempre lì dove può dare fastidio.



Lozano 8 - Deve fare gli straordinari dal punto di vista difensivo, prima accelerazione direttamente al 14', al 32' ha una buona idea ma la spreca con un tocco scialbo. Si fa trovare al posto giusto sul suggerimento di Di Lorenzo, colpisce il palo che porterà al rigore poi sbagliato. Assist perfetto per Osimhen (e completa solo sei passaggi nel primo tempo!), cattivo nell'andarsi a prendere il pallone dello 0-2 annullato. Ndicka se lo sognerà la notte, anche al 53' gli ruba spazio e tempo e lo lascia dietro. (Dall'80' Elmas SV)



Osimhen 7,5 - Kolo Muani gli ruba la scena inizialmente, gli basta un attacco alla profondità per rendersi pericoloso (ma sbaglia il movimento). Jakic gli mette le mani addosso per fermarlo, Buta gli dà un calcio e non lo vede proprio: entra in porta con il pallone per il vantaggio, è troppo oltre sull'azione successiva. Nel primo tempo prova solo 4 volte il passaggio, per far capire l'efficienza, poi è un pericolo continuo per la difesa tedesca. (Dall'84' Simeone SV)



Kvaratskhelia 7 - Il suo papà ha affrontato e segnato all'allenatore dell'Eintracht, lui ha un pallone dopo tre minuti poi gli basta un pallone fuori area al 19' per metter paura a Trapp. Peccato per il rigore, si divora lo 0-2: si rifà con il tacco pazzesco per Di Lorenzo, poi gli bastano pochi palloni per sfoderare la sua classe, che sia nello stretto o in allungo. Khvicha è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa UEFA Champions League: due gol, quattro assist, tante emozioni. (Dall'84' Politano SV)



Spalletti 8 - Sceglie il fisico di Olivera e non il palleggio di Mario Rui, chiedeva intensità e la trova subito, anche dall'Eintracht che ha un approccio decisamente migliore: è al 14' che i suoi riescono a respirare, e da lì in poi prendono le misure agli avversari ed il controllo della partita. Serve lo spazio giusto, arriva e viene sfruttato al meglio: peccato che Trapp ipnotizzi Kvaratskhelia, ma il vantaggio arriva poco dopo nello stesso modo ed è sacrosanto. L'Eintracht accusa il colpo, sbanda ed i suoi lo fanno imbestialire mancando di cinismo; Kolo Muani dà una mano enorme facendosi buttare fuori, Kvaratskhelia nel tacco che libera Di Lorenzo per lo 0-2 è celestiale. Ma che squadra ha creato? L'azione del raddoppio è il manifesto del suo Napoli. E c'è anche il rimpianto di non aver segnato almeno altri due gol.

(claudio russo)