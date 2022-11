Salah: "Bella sensazione battere il Napoli"

Mohamed Salah, Player of the Match di Liverpool-Napoli di Champions League, parlando a BT Sport: "Vincere contro una delle migliori squadre del mondo è una bella sensazione. Dobbiamo solo andare avanti. È un buon risultato per noi, speriamo ci dia più fiducia. Dobbiamo solo concentrarci sul campionato. Alla fine abbiamo ottenuto la vittoria, che è molto importante. Abbiamo giocato bene contro una squadra tosta"