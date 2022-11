Una sconfitta immeritata ma indolore

Il Liverpool, con due gol nel finale, supera il Napoli, che, nonostante il primo KO stagionale, mantiene il primo posto nel girone Champions





Liverpool-Napoli 2-0 nell'ultima giornata del gruppo A della Champions League. Nonostante la sconfitta, la prima della stagione, la squadra di Spalletti chiude però al primo posto nel suo girone.



Il Liverpool parte forte e al 4' è già vicino al vantaggio con Jones. Kvara però suona la carica e prima reclama un rigore, poi va al tiro. Si combatte da una parte dell'altra del campo, capovolgimenti di fronte continui ma squadre attente in difesa. Ndombele va al tiro pericoloso al 28', para Alisson; così come fa Meret su Thiago. Salah va solo al tiro al 42': fuori ma era in fuorigioco. Termina così il primo tempo.



In avvio ripresa Osimhen è sempre isolato, ci prova Kvara ma non va. Al 53' Ostigard porta gli azzurri avanti di testa da una punizione del georgiano: check del Var e gol annullato per fuorigioco. Grande chance per Kvara al 59', para a terra Alisson. Entra Lozano per Politano al 69'. Dentro Elmas per Lobo all'82'. Dentro anche Zielinski. Ma all'84' la frittata: angolo dei Reds, Nunes schiaccia, Meret non trattiene, arriva Salah che mette la palla dentro. Una vera beffa per gli azzurri che non avevano demeritato. Sette di recupero: entrano Raspadori e Simeone. Ci prova Jack, tiro sballato. Ostigard salva la palla del 2-0 dei Reds. Lozano combatte e colleziona corner. Ultimo assalto azzurro infruttuoso. Salah va in contropiede: angolo. Nunes quindi segna di testa al 97' - altro errore di Meret. Prima sconfitta per gli uomini di Spalletti ma primo posto nel girone Champions.



