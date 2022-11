Voci dal Forum: Qualche millimetro



Cronaca 1 Novembre 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli esce dall'Anfield, è vero, battuto, ma battuto soprattutto dal caso





Ancora, per quanto mi riguarda, un'ottima prestazione della compagine azzurra. Chiude in testa il girone champions e ora attende con calma l'avversario degli ottavi. Ciò che risulta da questa partita e molto chiaramente, è che il Napoli può giocarsela con tutti. Il Napoli esce dall'Anfield, è vero, battuto, ma battuto soprattutto dal caso e da qualche millimetro. Il Liverpool non ha mai dominato, anzi è stato sulle sue, temendo e non poco le ripartenze degli azzurri. Il primato del girone non è mai stato in discussione, e tant'è. La partita è stata decisa da episodi fortunosi e nient'altro. Il Napoli esce sconfitto immeritatamente. Piacerebbe incontrarlo più avanti il Liverpool, ma sono certo che loro si raccomandano al dio pelota, stasera particolarmente benevolo con loro, per evitarci. In più, la loro vittoria è stata favorita da un arbitraggio non all'altezza di una partita del genere. Ad un certo punto, non si riusciva a capire se Virgil e Konaté giocassero a calcio o tirassero pugni. L'Uefa dovrebbe essere molto più attenta con gli arbitraggi.

Liverpool - Napoli 2 - 0.

I singoli. Meret, attento, 6,5; Di Lorenzo, il capitano si guadagna sempre la pagnotta, 6,5; Ostigard, qualcuno parla del nuovo Cannavaro, e forse è vero, 7; Kim, qualche incertezza, 6; Olivera, prova gagliarda, 7; Anguissa, in vistosa crescita, 6,5; Lobotka, migliore in campo, 7,5; Zielinski, entra all'82°, sv; Ndombele, buona prova, 6,5; Raspadori, entra all'89,° sv; Politano, non incide, 6; Lozano, entra al 70°, ma avrebbe dovuto entrare prima, 6; Osimhen, il solito guerriero, 6; Simeone, entra all'80°, sv; Kvara, gli inglesi lo temono e raddoppiano, triplicaano la marcatura, 4,%; Elmas, entra all'82, sv.

Si chiude in testa al girone, ma ora testa a Bergamo, Sabato c'è un appuntamento importante con l'Atalanta. Vincere, significherebbe...