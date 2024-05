Voci dal Forum: Bocca di rosa

Cronaca6 Maggio 2024Forum SoloNapoli - DarioFino ad ora le esternazioni di Bocca di rosa sono costate al Napoli qualcosa come 10-12 punti E anche questa partita contro l'Udinese è passata agli archivi. Ancora una non vittoria, ma solo un pareggio contro una squadra che, definire poca cosa, è solo ricorrere ad un eufemismo mitigante. Il Napoli, diciamocela tutta e al di là di eufemismi è quant'altro, è riuscito nell'impresa di non vincere contro un avversario semplicemente inesistente. Dico a Cannavaro: - Ma chi te l'ha fatto fare? Non troverai sul tuo cammino sempre la squadra di Bocca di rosa, che regala a destra e a manca. - Chi è Bocca di rosa? Quell'individuo che purtroppo è alla presidenza del Napoli e che con l'organo che ogni comune mortale utilizza per la comunicazione, la bocca, arreca più danni di uno sciame di cavallette in un campo di grano. I danni ovviamente sono per il Napoli, mentre per gli avversari solo gioie, godimenti, da cui Bocca di rosa. Ieri o ieri l'altro, Bocca di rosa ha praticamente definito i tifosi napoletani illusi, perché, sempre secondo Bocca di rosa, è illuso chi pensa di vincere lo scudetto due volte di seguito. A parte l'ennesima offesa per il tifo azzurro, a questo presuntuoso fategli l'elenco delle squadre che sono riuscite a vincerlo due volte di seguito. Ricordategli, inoltre, che la Juve l'ha vinto per nove volte, Inter e Toro per cinque e via di questo passo. Infine, fategli notare che il Palazzo, contro il quale Bocca di rosa si scaglia continuamente, gliel'ha fatta ancora una volta pagare, annullando un gol per fuorigioco, se c'era, di un millimetro. Fino ad ora le esternazioni di Bocca di rosa sono costate al Napoli qualcosa come 10-12 punti. Peccato che la passione azzurra abbia gremito le sale cinematografiche per la visione del docufilm sullo scudetto azzurro. Peccato davvero, perché sono solo altri soldi che Bocca di rosa mette nelle sue capienti tasche e allungano l'agonia, perchéora di agonia trattasi, dei tifosi.

