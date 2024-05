Per la trasferta a Udine, Kvara e Raspadori out

Cronaca 5 Maggio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Gli azzurri dovranno fare a meno di due pedine fondamentali nel reparto offensivo a fronte di due importanti recuperi





Cronaca5 Maggio 2024Corriere dello SportGli azzurri dovranno fare a meno di due pedine fondamentali nel reparto offensivo a fronte di due importanti recuperi Giornata di vigilia in casa Napoli. Gli azzurri di Calzona sfideranno domani (lunedì 6 maggio) l'Udinese di Fabio Cannavaro alla 'Bluenergy Arena' nel monday night della 35esima giornata di Serie A. Un appuntamento chiave nella corsa all'Europa dei campioni d'Italia in carica che dovranno fare a meno di due pedine fondamentali nel reparto offensivo a fronte di due importanti recuperi: ecco tutti i dettagli.



Napoli, Kvara e Raspadori out. Politano in gruppo

Nell'allenamento mattutino all'SSCN Konami Training Center, gli azzurri hanno lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. "Successivamente - si legge sul sito del club - il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico". Due le assenze per Calzona: a Udine non ci saranno Raspadori e soprattutto Kvaratskhelia. L'azzurro ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell'allenamento di ieri mentre il georgiano ha svolto lavoro personalizzato in palestra dopo aver accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Juan Jesus e Politano si sono invece allenati in gruppo e saranno convocati per la trasferta in Friuli. "Per Gollini - prosegue il report del club - lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie per Zielinski".