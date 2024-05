Udinese-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 6 Maggio 2024 Fonte: Fantacalcio



Calzona deve fare a meno dell'infortunato Zielinski, si sono poi fermati sabato anche Raspadori e Kvaratskhelia





Cronaca6 Maggio 2024FantacalcioCalzona deve fare a meno dell'infortunato Zielinski, si sono poi fermati sabato anche Raspadori e Kvaratskhelia

Nei bianconeri pesano le assenze per squalifica di Payero e Perez, inoltre sono ai box Thauvin, Giannetti e Lovric. Mister Cannavaro dovrebbe affidarsi a Ferreira e Kristensen in difesa ai lati di Bijol dinanzi i pali di Okoye. Metronomo di centrocampo Walace con ai lati Samardzic e Zarraga. Esterni saranno Ehizibue e Kamara, seppur i ballottaggi con Ebosele a destra e Zemura a sinistra sono serrati. Avanti Lucca sostenuto da Pereyra.



Negli azzurri mister Calzona deve fare a meno dell'infortunato Zielinski, si sono poi fermati sabato anche Raspadori e Kvaratskhelia. Cerca allora conferma Cajuste a centrocampo con Anguissa e Lobotka. Nel tridente d'attacco occasione per Ngonge con Osimhen e Politano. Sulla sinistra della difesa confermato Olivera, panchina per Mario Rui; al centro della retroguardia è in dubbio la presenza di Juan Jesus che venerdì e sabato si è allenato a parte per poi tornare domenica in gruppo. In porta Meret, ai box Gollini.



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona