Cajuste: "Molto tristi per l'esito della serata"

Interviste6 Maggio 2024TMW"Penso che dopo aver segnato l'1-0 abbiamo cambiato intensità e questo è andato in favore dell'Udinese" Pari da mangiarsi le mani per il Napoli contro l'Udinese. A commentare l'1-1 finale del Bluenergy Stadium si è presentato Jens Cajuste, centrocampista azzurro, ai microfoni di DAZN: "Certamente un grande sconforto per tutti. Tutti, dai giocatori all'allenatore, siamo molto tristi per l'esito della serata".



Che giudizio dai a questa stagione? Cos'è mancato?

"Una domanda molto complicata. Tutti ci sentiamo nello stesso modo, non stiamo ottenendo quello che speravamo. Ci sono diversi fattori. Certamente c'era un bel carico di aspettative da tutti per l'impresa straordinaria della scorsa stagione".



Sono 4 partite che il Napoli non vince. Tanti piccoli errori hanno rovinato dei buoni risultati.

"Penso che dopo aver segnato l'1-0 abbiamo cambiato intensità e questo è andato in favore dell'Udinese. Dobbiamo migliorare, è una cosa che si ripete. Era già successo contro la Roma. Dobbiamo stare più concentrati".



Come giudichi la tua esperienza a Napoli?

"Per me Napoli è eccezionale. Alti e bassi per i risultati, ma è un qualcosa che non ho mai provato. È un grande club, soltanto amore per Napoli".



Vorresti continuare a lungo lì?

"Voglio fare tutto il possibile per il Napoli, ma per me ovviamente sì. Certamente".



