Calzona: "Un'annata disgraziata e deludente"

Interviste 6 Maggio 2024 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Nel primo tempo, contro una linea a 5, non l'abbiamo mossa e quindi è diventata un muro, abbiamo avuto un giro palla macchinoso, poi siamo cresciuti nella ripresa e abbiamo creato occasioni - dice il tecnico del Napoli a Dazn - . Peccato perché è la terza partita in cui la vittoria ci sfugge nel finale. Quando la gara si sporca, non è il nostro campo. Chiedevo di fare possesso lontano dalla porta perché la loro fisicità ci poteva mettere in difficoltà. Ci siamo riusciti a tratti, siamo usciti tardi sul fallo laterale e gli abbiamo lasciato mettere quella palla in mezzo da cui è arrivato il gol. Dovevamo fare il 2-0 perché in quest'annata prendiamo sempre gol. Siamo mancati nell'uno contro uno, non abbiamo attaccato la profondità, soprattutto nel primo tempo. Il futuro del Napoli? Pensavo che avremmo potuto fare meglio quest'anno, purtroppo non è stato così. Per il futuro bisogna chiedere alla dirigenza, abbiamo le qualità per fare di più, è stata un'annata disgraziata e deludente ma dobbiamo finire in bellezza. Ultimamente siamo più ordinati e proponiamo anche un bel calcio, è già abbastanza vista la stagione... Il mio futuro? Non mi è stato proposto niente, se il Napoli prende un allenatore porterà il suo staff, è improponibile che io possa restare con un altro ruolo".



