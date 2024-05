Udinese-Napoli: i precedenti

Cronaca4 Maggio 2024SSC NapoliLe due squadre si sono affrontate finora in 93 occasioni Il Napoli ha giocato contro l'Udinese in 3 competizioni per un totale di 93 partite, ottenendo 42 vittorie, 32 pareggi e 19 sconfitte. In totale 150 gol fatti e 116 gol subiti.