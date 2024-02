Anguissa: "Calzona si è fatto subito capire"

21 Febbraio 2024



"Contro il Barcellona abbiamo preso un pareggio importante. Il ritorno in Spagna? Se giochiamo come sappiamo..."





Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro il Barcellona. Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di SKY Sport al termine della partita dello stadio Maradona. "Calzona è un uomo che conosce bene questo club ed è arrivato da noi facendosi subito capire. Quando giochiamo per il gruppo e per la squadra possiamo fare bene, contro il Barcellona abbiamo preso un pareggio comunque importante. Il ritorno in Spagna? Se giochiamo come sappiamo possiamo vincere, lavoreremo proprio per cercare la vittoria. Se facciamo tutti il nostro dovere per la squadra riusciremo a vincere".



Poi ha aggiunto: "Cosa non ha funzionato? Non so che dire, tutti gli allenatori che sono venuti hanno cercato di imprimere le proprie idee, ma non sempre è facile, Mazzarri mi piaceva come persona ma quest'anno siamo stati anche sfortunati in varie partite dove magari potevamo vincere e non lo abbiamo fatto. Non meritiamo questo, ma continuiamo a lavorare fino alla fine".



"Osimhen? Vederlo segnare è bello, soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi ho visto una squadra che ha giocato insieme. Dobbiamo pensare alla squadra", ha concluso.



