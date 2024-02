Meret: "Dobbiamo ripartire dalla seconda parte di gara"

Interviste 21 Febbraio 2024 Fonte: Il Mattino



"Peccato per quel gol preso, ma poi abbiamo risposto alla grande"





Tra i protafgonisti del match tra Napoli e Barcellona sicuramente Alex Meret, portiere azzurro che ha messo una pezza alle mancanze dei compagni nella prima parte della gara: «Ho fatto parate importanti, ci hanno permesso di reggere l'urto dei primi minuti, dove abbiamo sofferto troppo. Ma l'atteggiamento di tutti ci ha permesso di non crollare e nella ripresa siamo stati più ordinati. Peccato per quel gol preso, ma poi abbiamo risposto alla grande» ha spiegato.Una partenza da dimenticare. «Siamo partiti un po' sotto tono, ce lo potevamo aspettare perché ci mancava un po' di ordine. Dobbiamo ripartire dalla seconda parte di gara. Osimhen? Ha sempre dimostrato di essere importante, ma c'è chi l'ha sostituito alla grande. Oggi ha segnato un gol importante che dimostra quanto vale, ci deve dare una mano per il finale dell'anno» ha detto a Prime.