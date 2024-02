Hamsik al pranzo UEFA prima di Napoli-Barcellona

Cronaca 21 Febbraio 2024 Fonte: Sky



De Laurentiis ha poi postato su 'X' le foto che lo ritraggono sorridente al fianco di 'Marekiaro' e del suo omologo blaugrana, Joan Laporta





Cronaca21 Febbraio 2024SkyDe Laurentiis ha poi postato su 'X' le foto che lo ritraggono sorridente al fianco di 'Marekiaro' e del suo omologo blaugrana, Joan Laporta







Hamsik (per ora) ha detto 'no' a Calzona

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli Calzona aveva risposto così a precisa domanda su un possibile ruolo di Hamsik nello staff. "Volevo fortemente che venisse, ma lui gestisce una Academy importante in Slovacchia e in così poco tempo non è riuscito a organizzarsi. Ma mai dire mai, perché lui con Maradona è tra i giocatori più amati qui, è un ragazzo fantastico e sono felice della sua collaborazione con la nazionale slovacca". "Sento di dover restare in Slovacchia", ha ribadito Hamsik nelle scorse ore alla radiotelevisione del suo Paese, RTVS. Per il momento le cose stanno così, in futuro chissà. Ma a prescindere da questi discorsi, per l'ex centrocampista azzurro Napoli sarà sempre casa. E lo dimostra l'invito di De Laurentiis al pranzo Uefa.



Marek Hamsik e Francesco Calzona, Francesco Calzona e Marek Hamsik. Sono stati loro i nomi più chiacchierati in questi giorni a Napoli, con l'ennesimo avvicendamento in panchina, l'esonero di Mazzarri e la squadra affidata all'attuale ct della Slovacchia per i prossimi quattro mesi. Nel suo staff, almeno per il momento, non ci sarà Hamsik, nonostante il neo allenatore dei campioni d'Italia lo voglia fortemente al suo fianco. E con lui anche il presidente, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro nel frattempo ha invitato l'ex centrocampista al pranzo Uefa, organizzato a Palazzo Petrucci a poche ore dalla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Ecco che De Laurentiis ha poi postato su 'X' le foto che lo ritraggono sorridente al fianco di 'Marekiaro' e del suo omologo blaugrana, Joan Laporta.Hamsik (per ora) ha detto 'no' a CalzonaNella sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli Calzona aveva risposto così a precisa domanda su un possibile ruolo di Hamsik nello staff. "Volevo fortemente che venisse, ma lui gestisce una Academy importante in Slovacchia e in così poco tempo non è riuscito a organizzarsi. Ma mai dire mai, perché lui con Maradona è tra i giocatori più amati qui, è un ragazzo fantastico e sono felice della sua collaborazione con la nazionale slovacca". "Sento di dover restare in Slovacchia", ha ribadito Hamsik nelle scorse ore alla radiotelevisione del suo Paese, RTVS. Per il momento le cose stanno così, in futuro chissà. Ma a prescindere da questi discorsi, per l'ex centrocampista azzurro Napoli sarà sempre casa. E lo dimostra l'invito di De Laurentiis al pranzo Uefa.