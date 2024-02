Xavi: "Meritavamo di vincere"

Interviste 21 Febbraio 2024 Fonte: Il Mattino



"Dopo il pareggio il Napoli si è svegliato e gli abbiamo dato la possibilità di fare il loro gioco. Avrei voluto vedere una cosa diversa"





Interviste21 Febbraio 2024Il Mattino"Dopo il pareggio il Napoli si è svegliato e gli abbiamo dato la possibilità di fare il loro gioco. Avrei voluto vedere una cosa diversa" «Abbiamo un po' di tristezza per questa partita, la cosa più giusta sarebbe stata la vittoria del Barcellona. Abbiamo regalato solo un'occasione». Xavi non ci sta, l'allenatore dei catalani recrimina per una serata che voleva concludere con il sorriso dopo la rete di Lewandowski.



«Dopo il pareggio il Napoli si è svegliato e gli abbiamo dato la possibilità di fare il loro gioco. Avrei voluto vedere una cosa diversa, ma è la Champions» ha continuato l'allenatore spagnolo a Prime dopo il match «La squadra mi è piaciuta molto sia in attacco che in difesa. Sul piano del gioco non posso davvero dire niente».



La sua carriera al Barcellona dovrebbe concludersi a fine stagione: «Sicuramente mi mancheranno notti come questa, ma la decisione l'ho presa e non cambierà. La decisione che ho preso è corretta per me e soprattutto per il club» ha concluso Xavi.



