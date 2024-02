Di Lorenzo: "Si sono visti dei piccoli passi avanti"

Interviste 21 Febbraio 2024 Fonte: SSC Napoli



"Abbiamo fornito una buona prestazione, si sono visti dei piccoli passi avanti. La qualificazione è aperta". Giovanni Di Lorenzo parla al termine di Napoli-Barcellona.



"Abbiamo affrontato una squadra ricca di campioni e siamo stati all'altezza. Si è visto quello che abbiamo provato in queste poche ore prima del match. Siamo stati compatti e solidi e questo è un buon punto di partenza"



"Sicuramente dovremo fare molte cose in più ma oggi è stato un buon viatico. La presenza di Osimhen si è fatta sentire, è un campione e lo ha dimostrato nell'occasione del gol".



"Adesso dobbiamo proseguire a lavorare e dare il massimo gara dopo gara. Poi penseremo al match di ritorno. Tutto è ancora aperto e vogliamo giocarcela fino in fondo"



