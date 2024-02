Voci dal Forum: Qualificazione aperta

La prima degli ottavi è archiviata. Il Napoli, contro il Barcellona, esce dal campo con un pareggio. La qualificazione non è aperta, ma apertissima e, cosa più importante, occorrono tre settimane per il ritorno, la seconda degli ottavi. È un tempo prezioso per il nuovo allenatore, Calzona, subentrato appena ieri a Mazzarri, esonerato con un po' di ritardo. Ancora più prezioso per il mago dei preparatori atletici, Sinatti, anche lui ritornato ieri a prendersi il posto che era già suo e che Garcia, l'inizio e l'artefice di tutti i Mali, gli portò via: gravissimo errore, per stessa ammissione del sultano. È stato importante non perdere, quindi è stato importante tenere la qualificazione aperta. Fra tre settimane potrebbe essere un altro Napoli, parente stretto di quello che l'anno scorso passava come rullo compressore sui campi di mezza Europa. Potrebbe essere una piacevole sorpresa per noi e fatale per gli spagnoli. Io ci conto, perché ho fiducia nel mago Sinatti e in Calzona. Il Barcellona non mi è parso niente d'importante e, a parer mio, è stato salvato da una condizione atletica leggermente meglio rispetto al Napoli. Un vantaggio che sono certo non ci sarà nel match di ritorno e ne vedremo, quindi, delle belle. Non si illudano gli spagnoli di giocare in casa. A certi livelli, giocare o meno in casa, non fa differenza. Loro, però, al ritorno potrebbero incontrare il vero Napoli e non avranno nulla, ma proprio nulla da stare allegri.

Il risultato finale al Maradona: Napoli - Barcellona 1-1. Marcatori: Lewandoski al 60°; Osimhen al 75°.

Tralascio la cronaca e lascio solo qualche nota.

Meret, insieme ad Osimhen, è stato il migliore. Alcuni interventi davver prodigiosi, anche se ci sarà di sicuro qualche deficiente che avrà da ridire sul goal preso. Il mio voto è 8. Si è rivisto Osimhen e l'attacco, basta la sola presenza, è tutt'altra cosa. Il mio voto è 8. In netto miglioramento Traoré, avviato alla migliore condizione. Siatene certi, sarà uno spettacolo. Infine, va recuperato MaraKvara. Il suo talento è troppo importante per il Napoli. Tutto qui.

Ci vediamo il 12 marzo, a Barcellona. Ci sarà da divertirsi!