MaraKvara è il cuore di Napoli. È bene che se lo metta in testa chi non l'avesse capito. Oggi è stato il migliore in campo





Premessa. A suo tempo, Sarri sacrificava Mertens per Insigne, perché pare che quest'ultimo coprisse, a dire di Sarri, meglio la fascia. Finì con Mertens fuori e Insigne a fare il terzino per mantenere il posto. Mertens era molto più forte e lo dimostrò quando, l'infortunio di Milik, lo scoprì centravanti. Non per niente Mertens detiene il record dei goals segnati nel Napoli.

Cerchiamo di non ripetere lo stesso errore con Lindstrom. Oggi il ragazzo ha dimostrato, per chi non l'avesse capito, talento puro. Deve assolutamente giocare. Politano deve sedere in panchina. Abbiamo già sacrificato Lozano, che era molto, ma molto puù forte di lui. Cerchiamo di non sacrificare pure Lindstrom. E mi fermo qui.

Passiamo, adesso, alla partita con il Verona. Il Napoli l'ha vinta, e questo era importante. Per l'occasione, Mazzarri è ritornato al 4-3-3. Per quanto mi riguarda, i moduli lasciano il tempo che trovano. L'importante è chi scende in campo e come ci scende. Oggi i ragazzi avevano voglia e avrebbero giocato bene con qualsiasi modulo. Mazzarri schiera la formazione che ci si aspettava. Anguissa ritorna a centrocampo con Lobo e spazio a Cajuste. In avanti la scelta del centravanti ricade su Simeone. Si parte. Il Napoli gioca benino e sfiora il goal due volte con Marakvara. Montipò, in vena di prodezze e ti pareva, dice no. Per tutto il primo tempo la partita la fa il Napoli, ma il risultato rimane sullo 0-0.

Secondo tempo. Pare essere scesa un'altra squadra in campo e il Verona prende il sopravvento. Gli scaligeri sfiorano in più d'una occasione il vantaggio. Il Napoli non risponde. Mazzarri finalmente si decide a cambiare. Fuori Mario Rui e dentro Mazzocchi. Siamo al 53°. Dieci minuti dopo fuori Politano e Cajuste, dentro Lindstrom e Ngonge. Il Verona, però, va in vantaggio con Coppola al 72°. Un goal per certi versi fortunoso, ma poco importa. Di Lorenzo, da buon capitano, incita i suoi. E i suoi rispondono. Mazzocchi sulla fascia sembra una furia e Lindstrom si rende pericoloso e, infine, letale per il Verona. Si destreggia in area con estrema classe. Non perde la calma, salta un uomo, alza la testa e serve una palla deliziosa a Ngonge, che deposita in rete. Non si esulta. Si riporta subito la palla a centrocampo. Il tempo stringe e i tre punti sono importanti. Il Napoli attacca con tutte le sue forze. Il verona barcolla. MaraKvara all'87°, con una magia, un destro a giro, pone fine alle speranze del Verona. La partita finisce dopo cinque minuti di recupero. Dai distinti si leva un grido: -Giulietta è 'na zoccola!- Il sultano in tribuna sorride, ma tappategli la bocca.

Oggi abbiamo ammirato un grosso MaraKvara. Il ragazzo georgiano è il futuro ed è, probabilmente, il più forte giocatore del campionato italiano. Si proceda all'adeguamento contrattuale oggi e non domani. MaraKvara è il cuore di Napoli. È bene che se lo metta in testa chi non l'avesse capito. Oggi è stato il migliore in campo. Lindstron è fortissimo e Ngonge bada al sodoì Mazsarri, tienilo bene in mente. Si proceda con Cajuste e si abbia pazienza. Non è forte, è fortissimo! Politno e Mario Rui sono stati i peggiori in campo e non è una novità. Gollini sta facendo bene, ma Meret è un'altra cosa. Curioso di vedere Traoré all'opera. Simeone generoso, ma non si prò sbgliare quel goal su servizio di MaraKvara.

Neme, si resti concentrati sulla prossima. Si tenga quella ciofeca di bocca del sultano chiusa e lo si mandi in vacanza, magari per sempre.