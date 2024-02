Ngonge: "Che emozione segnare al Maradona!"

Interviste 4 Febbraio 2024 Fonte: SSC Napoli



"Sono entrato per cambiare il volto al match e tutti insieme ci siamo riusciti"





Interviste4 Febbraio 2024SSC Napoli"Sono entrato per cambiare il volto al match e tutti insieme ci siamo riusciti" "Non riesco a descrivere l'emozione che ho provato dopo il gol". Cyril Ngonge ha bagnato il suo battesimo azzurro con la prima rete che ha dato il via alla rimonta azzurra contro il suo ex Verona.



