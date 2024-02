Napoli-Verona: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Gollini 6 - Si guarda gran parte del primo tempo, anche perchè non ha il sole negli occhi, oppure il pallone sfilare sul fondo. Risponde bene sul destro di Lazovic, sul gol di Coppola rimane immobile ma poco avrebbe potuto.



Di Lorenzo 6 - Un movimento molto interessante al 6', quando taglia in diagonale alle spalle della difesa, all'11' preferisce il cross alla conclusione in porta. Poi è una prestazione onesta, senza troppi squilli. Al massimo nel finale un contatto con Swiderski che viene reputato non falloso.



Rrahmani 6 - Non resta fermo nella sua zolla di difesa come nelle ultime partite, anche se Lazovic è molto alto.



Juan Jesus 6,5 - Ferma una sortita offensiva di Lazovic in uno contro uno, così come copre su Folorunsho al 51' e dieci minuti più tardi. Dà l'avvio all'azione del pareggio.



Mario Rui 5,5 - Si dovrebbe trovare con continuità con Kvaratskhelia, anche se Khvicha quando può si accentra. Terzo gestore per palloni toccati, poi abbatte Suslov e salterà il Milan. E quando esce non è contentissimo (Dal 52' Mazzocchi 6,5 - Entra e fa ammonire subito Suslov, Coppola gli salta in testa sul gol. Ma reagisce eccome: assiste Lindstrom col pallone che porterà al pareggio, e Kvaratskhelia per il 2-1)



Anguissa 5 - La Coppa d'Africa è stata una delusione, non è deludente la freschezza fisica con cui si ripresenta. Spesso e volentieri tenta di andare tra le linee, non si fa trovare. Nella ripresa cala vistosamente, dimentica Coppola in avvio di ripresa e perde lui il pallone che porta Suslov al tiro al 63'. Un destro nel finale che sfiora il palo.



Lobotka 5,5 - Il Napoli è più verticale e veloce del solito, inizialmente non è centralissimo. Al termine del primo tempo Noslin riceve davanti a lui e non riesce a recuperare. Lampo di genialità quando libera Juan Jesus in avvio di ripresa, ma non ne ha quasi mai. Ammonizione quasi per disperazione. (Dall'85' Dendoncker SV)



Cajuste 5,5 - Al 19' un lancio elegante nel gesto, ma finisce nel nulla. Un fallo su Duda evitabile, poi uno slancio al 26' e al 32' per dimostrare di esserci, sì, ma non di avere un grande impatto. (Dal 62' Ngonge 7 - Gollini lo cerca con i piedi sulla fascia laterale, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il gol dell'ex)



Politano 5,5 - Fresco di rinnovo, non del tutto rinnovato nei primi 45' l'asse destro con Di Lorenzo e/o Anguissa: si gioca molto più a sinistra. (Dal 62' Lindstrom 7 - Ammonito tre minuti dopo l'ingresso, nel giro di 15 secondi un'imbucata per Mazzocchi ed un tiro ben concepito. Era l'antifona della giocata con assist per Ngonge, com'è elegante il dribbling con cui fa sedere un difensore)



Simeone 5,5 - Cercato in profondità in avvio, sui cross ci prova anche in spaccata. Ma nei duelli aerei non è quasi mai vincente. Al 55' movimento giusto ma Montipò dice no. All'83' ha la palla del 2-1, la spreca. (Dall'85' Raspadori SV)



Kvaratskhelia 7,5 - Si ripresenta con un paio di dribbling ed un sinistro potente in corner. Una furia dal fischio di inizio in poi, al 13' un destro con una coordinazione pazzesca e più in generale una pericolosità sostenuta anche accentrandosi. Incespica al 43', però è l'unico a provarci. Anche in avvio di secondo tempo sembra egoista ma la realtà è che gli altri compagni non seguono mai la sua traccia. Generosissimo, sbaglia i tempi del passaggio a Simeone all'83' ma mette in porta il 2-1 con un destro all'incrocio che vale mezzo voto in più.



Mazzarri 6 - Torna al 4-3-3, il Verona non è un pericolo tanto da doversi coprire con otto uomini dietro la linea della palla. Anzi, sin da subito la squadra prende possesso di pallone e campo, schierandosi nel primo tempo con un 2-5-3 che ricorda il biliardino, cercando la verticalità sempre con tempistiche frenetiche. Però dopo due folate di Kvara il Napoli non trova mai la porta (e se la trova sbatte su Montipò), staziona sulla trequarti e permette al Verona di risistemarsi al meglio - essendo anche pericoloso in ripartenza. L'approccio della ripresa non è dei migliori, i suoi permettono al Verona di trovare spazi con facilità, frutto di poca concentrazione. Il gol di Coppola è uno schiaffo, solo così la squadra reagisce trovando il pari. Sui cambi azzecca Mazzocchi, Ngonge e Lindstrom (togliere Simeone non del tutto), ma resta un punto di domanda: perchè la squadra sembrava assente fino allo 0-1? Poi per carità, la vittoria serve eccome. Sufficiente per il risultato, non per la prestazione del secondo tempo.

(claudio russo)