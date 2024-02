La Lega toglie il gol a Ngonge



4 Febbraio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



È stato tolto il gol all'esterno belga e assegnato autogol a Dawidowicz del Verona





In rimonta il Napoli porta a casa tre punti importantissimi contro il Verona, che era passato in vantaggio grazie al primo gol in Serie A di Coppola. A quella rete avevano risposto dopo pochi minuti gli azzurri con il gol inizialmente assegnato a Ngonge, alla sua prima rete con la maglia del Napoli proprio contro l'ex squadra. Ma la Lega Serie A ha ribaltato la decisione.



Infatti è stato tolto il gol all'esterno belga e assegnato autogol a Dawidowicz. Riassumendo la dinamica dell'azione, Mazzocchi è partito dalla sinistra e ha imbeccato Lindstrom in area di rigore. Il danese la mette a rimorchio per Ngonge, che arriva prima di tutti sul pallone e, con il mancino, calcia, trova la deviazione sfortunata di Dawidowicz e il pallone finisce in rete. Napoli che poi va a vincere la partita con un gol meraviglioso di Kvaratskhelia.