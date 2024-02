All'inferno e ritorno

Cronaca 4 Febbraio 2024 Fonte: web



Al Maradona gli azzurri superano in rimonta il Verona 2-1. L'ex Ngonge e Kvaratskhelia con una magia la ribaltano dopo il gol di Coppola





Cronaca4 Febbraio 2024webAl Maradona gli azzurri superano in rimonta il Verona 2-1. L'ex Ngonge e Kvaratskhelia con una magia la ribaltano dopo il gol di Coppola Super rimonta del Napoli nella ventitreesima giornata di Serie A: al Maradona, finisce 2-1 per i campani che battono l'Hellas Verona e restano vicini alla zona Champions. Giallobl¨ avanti al 72' con la spallata di Coppola, ma la formazione di Mazzarri rimonta tra il 79' e l'87' grazie alla deviazione in area dell'ex Ngonge e al favoloso destro sotto l'incrocio di Kvaratskhelia. Gli uomini di Baroni, invece, restano a 18 punti.



Come con la Salernitana, il Napoli vince in rimonta, nel finale e in sofferenza, ma centra un 2-1 fondamentale per restare attaccato al treno Champions. Primo tempo senza reti al Maradona, ma non mancano le emozioni: il protagonista del primo tempo Ŕ Kvaratskhelia, che per due volte si fa fermare da Montip˛. Poi l'episodio pi¨ importante, il georgiano entra in area e Cabal lo stende, ma nÚ Piccinini nÚ il Var rivedono l'azione decretando il rigore per la formazione di Mazzarri.



Nella ripresa, fioccano subito le occasioni: Coppola al volo da calcio da fermo sfiora il vantaggio con una deviazione, poi Gollini deve fermare la conclusione di Lazovic e, infine, Cabal di testa non centra lo specchio della porta. Ci prova anche Simeone con una deviazione su assist di Juan Jesus, ma Montip˛ salva. Al 72', per˛, ecco la doccia fredda per il Maradona: calcio di punizione e deviazione vincente di spalla di Coppola, che fa 1-0. La reazione dei campani arriva, ma Montip˛ Ŕ clamoroso con due parate al 77'. Poco dopo, tuttavia, ecco l'1-1: a segnare Ŕ proprio l'ex Ngonge con una conclusione in area su assist di Lindstr°m. La rimonta si concretizza all'87' con il capolavoro di Kvaratskhelia, che di destro dal limite mette la palla sotto l'incrocio. Finale in apnea, ma il Napoli pu˛ sorridere: con questo 2-1, Mazzarri resta vicino alla Champions, mentre il Verona resta in zona retrocessione a quota 18.



Super rimonta del Napoli nella ventitreesima giornata di Serie A: al Maradona, finisce 2-1 per i campani che battono l'Hellas Verona e restano vicini alla zona Champions. Giallobl¨ avanti al 72' con la spallata di Coppola, ma la formazione di Mazzarri rimonta tra il 79' e l'87' grazie alla deviazione in area dell'ex Ngonge e al favoloso destro sotto l'incrocio di Kvaratskhelia. Gli uomini di Baroni, invece, restano a 18 punti.Come con la Salernitana, il Napoli vince in rimonta, nel finale e in sofferenza, ma centra un 2-1 fondamentale per restare attaccato al treno Champions. Primo tempo senza reti al Maradona, ma non mancano le emozioni: il protagonista del primo tempo Ŕ Kvaratskhelia, che per due volte si fa fermare da Montip˛. Poi l'episodio pi¨ importante, il georgiano entra in area e Cabal lo stende, ma nÚ Piccinini nÚ il Var rivedono l'azione decretando il rigore per la formazione di Mazzarri.Nella ripresa, fioccano subito le occasioni: Coppola al volo da calcio da fermo sfiora il vantaggio con una deviazione, poi Gollini deve fermare la conclusione di Lazovic e, infine, Cabal di testa non centra lo specchio della porta. Ci prova anche Simeone con una deviazione su assist di Juan Jesus, ma Montip˛ salva. Al 72', per˛, ecco la doccia fredda per il Maradona: calcio di punizione e deviazione vincente di spalla di Coppola, che fa 1-0. La reazione dei campani arriva, ma Montip˛ Ŕ clamoroso con due parate al 77'. Poco dopo, tuttavia, ecco l'1-1: a segnare Ŕ proprio l'ex Ngonge con una conclusione in area su assist di Lindstr°m. La rimonta si concretizza all'87' con il capolavoro di Kvaratskhelia, che di destro dal limite mette la palla sotto l'incrocio. Finale in apnea, ma il Napoli pu˛ sorridere: con questo 2-1, Mazzarri resta vicino alla Champions, mentre il Verona resta in zona retrocessione a quota 18.