Baroni: "Buona la prestazione, peccato per il risultato"

4 Febbraio 2024



"Potevamo fare meglio sui gol ma ci sono campioni che è difficile arginare. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi"





Interviste4 Febbraio 2024TMW"Potevamo fare meglio sui gol ma ci sono campioni che è difficile arginare. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi" Le parole di Marco Baroni, tecnico dell'Hellas, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. "Noi continuiamo a crescere, abbiamo fatto un primo tempo dove la squadra è stata molto bene in campo ma non è facile qui. Ho detto alla squadra di alzarsi, il Napoli è andato in difficoltà ma dispiace per il risultato però queste sono le prestazioni che ci servono. Le vittorie arriveranno, la squadra è viva. Io sto cercando di velocizzare questo inserimento dei nuovi e quindi buona prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi e peccato per il risultato".



Cosa ha detto all'arbitro?

"A me interessa la prestazione della squadra, potevamo fare meglio anche sui gol ma ci sono campioni che è difficile arginare. E' un campionato lungo e duro per noi".



Ci vuole tempo per i nuovi.

"Il tempo per noi non esiste, ho detto ai ragazzi che si deve accelerare. I ragazzi nuovi hanno qualità e ci permettono di fare un calcio più verticale. C'è grande disponibilità in campo, piano piano inseriremo i nuovi. I complimenti li faccio ai ragazzi ma dobbiamo stare sul pezzo e non mollare".



Stanno crescendo i ragazzi di valore?

"Giocando con i due mediani si stanno togliendo qualcosa, io credo che questo ci possa portare a vincere. Dobbiamo stare lì a vincere, crescere e la squadra è nelle condizioni di farlo. Non molliamo assolutamente perché ci crediamo, c'è un bel clima e queste sconfitte sono pesanti ma non fa niente".



Quanto è complicata la missione salvezza?

"Non interessa, con questi ragazzi ci siamo anche lanciati una sfida di crescere, lavorare e non pensare alla classifica e guardare alla prestazione".



