Coppola: "Ci siamo addormentati nel finale"

Interviste 4 Febbraio 2024 Fonte: Calcio Hellas



"Sono molto contento per il primo gol in Serie A, lo cercavo da tempo su tutte le palle inattive"





Interviste4 Febbraio 2024Calcio Hellas"Sono molto contento per il primo gol in Serie A, lo cercavo da tempo su tutte le palle inattive" Ai microfoni di DAZN, Diego Coppola ha analizzato la sconfitta del Verona sul campo del Napoli. Di seguito, dunque, le principali dichiarazioni dell'autore del gol (il suo primo in Serie A) del momentaneo vantaggio gialloblù.



LA PRESTAZIONE. «Il mister a fine gara era soddisfatto perché la prestazione è stata buona. Peccato esserci addormentati nel finale, forse pensavamo di averla già portata a casa».



LA RETE. «Sono molto contento per il primo gol in Serie A, lo cercavo da tempo su tutte le palle inattive. Quando ho segnato non sono nemmeno riuscito a realizzare subito quanto fosse successo».



I CAMBIAMENTI. «È difficile quando arrivano tanti giocatori nuovi, soprattutto se non hanno mai giocato in Serie A, e tanti compagni ti lasciano. Noi comunque abbiamo fatto capire ai nuovi che l'obiettivo è salvarsi e che dobbiamo dare tutto perché possiamo fare punti anche contro le “big”. Credo che l'abbiano capito subito, anche perché il tempo è sempre meno».



Ai microfoni di DAZN, Diego Coppola ha analizzato la sconfitta del Verona sul campo del Napoli. Di seguito, dunque, le principali dichiarazioni dell'autore del gol (il suo primo in Serie A) del momentaneo vantaggio gialloblù.LA PRESTAZIONE. «Il mister a fine gara era soddisfatto perché la prestazione è stata buona. Peccato esserci addormentati nel finale, forse pensavamo di averla già portata a casa».LA RETE. «Sono molto contento per il primo gol in Serie A, lo cercavo da tempo su tutte le palle inattive. Quando ho segnato non sono nemmeno riuscito a realizzare subito quanto fosse successo».I CAMBIAMENTI. «È difficile quando arrivano tanti giocatori nuovi, soprattutto se non hanno mai giocato in Serie A, e tanti compagni ti lasciano. Noi comunque abbiamo fatto capire ai nuovi che l'obiettivo è salvarsi e che dobbiamo dare tutto perché possiamo fare punti anche contro le “big”. Credo che l'abbiano capito subito, anche perché il tempo è sempre meno».